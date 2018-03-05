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Пушков считает "Нафтогаз" вымогателем

Вчера, 20:16

Сенатор Алексей Пушков охарактеризовал «Нафтогаз», как настоящего вымогателя. Он считает разрыв всех деловых отношений с этим партнером необходимым условием для нормализации решений в «газовых» конфликтах.

Алексей Пушков считает «Нафтогаз» вымогателем. Об этом он написал в социальной сети. Сенатор уверен, что все отношение с данным контрагентом нужно немедленно прекратить. А нехватка поставок природного газа на Украину станет настоящей проблемой для правительства. Ведь этому государству придется искать партнеров в США или других странах, которые продадут топливо по достаточно высокой стоимости.

Прекращение сотрудничества с Украиной относительно газовых вопросов положат окончательный конец обвинениям Петра Порошенко в российском газовом шантаже. Разрыв соглашения «Газпрома» с «Нафтогазом» сможет навсегда избавить РФ от головной боли и дать глобальные перспективы Украине в поиске новых контактов, считает Пушков.


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