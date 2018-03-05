"Газпром" сообщил "Нафтогазу" о расторжении договоров в Стокгольме

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Российская компания "Газпром" отправила "Нафтогазу" уведомление, в котором сообщается о расторжении в Стокгольме договоров на поставку газа.

Как сообщает руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, украинскому "Нафтогазу" было передано письмо с сообщением о начале в арбитражном суде Стокгольма расторжения договоров, в которых указана поставка и транзит газа.

Напомним, очередная "газовая война" между компаниями началась 28 февраля после решения стокгольмского арбитража встать на сторону украинской компании, заставив "Газпром" выплатить компенсацию в 4,5 млрд долларов за неполную поставку газа Украине. Однако российская компания осталась недовольна таким решением и подала апелляцию. В то же время

"Газпромом" был нарушен договор о поставке газа на Украину, которая должна была состояться еще 1 марта. Но этого не произошло из-за якобы отсутствия дополнительных соглашений.