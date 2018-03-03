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Минэнерго Украины сняло ограничения на газоснабжение украинских школ

Вчера, 18:33

Снять ограничения на газоснабжение украинских школ принял решение кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности страны. Чиновники рекомендовали Минобразования Украины возобновить занятия в учреждениях уже с понедельника, 5 марта.

О причинах отмены ранее принятого решения ничего не сообщается. Между тем, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о ликвидации дефицита газа в стране путём наращивания поставок энергоносителей с соседней Польши. Ежесуточный объём импорта газа из стран ЕС был увеличен до 29,4 млн куб. м.

Ранее украинский эксперт предсказал рост цен на газ для населения в Украине после конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза». По мнению аналитика, виной всему политические амбиции руководителей страны.


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