"Газпром" начал расторжение контрактов с "Нафтогазом"

Вчера, 16:45

Поступила информация, что «Газпром» заявил о начале аннулирования договоров с «Нафтогазом». Новое дело по иску от «Газпрома» будет судить другой состав арбитров.

Глава российской компании Алексей Миллер поделился, что газовая компания обязана пойти на такой шаг, так как Стокгольм решил оспорить доставку газа, что не входит в интересы обоих сторон. Суд стал на сторону украинского «Нафтогаза», обосновывая это внезапным падением общего экономического состояния Украины. «Газпром» высказал свое мнение по поводу этого, подчеркнув, что они не хотят решать проблемы украинской стороны за собственный счет.

Ранее "Газпром" и "Нафтогаз" судились о поставках газа еще с 2014 года. Стокгольм заставил «Газпром» платить 4 млрд в качестве штрафа за недопуск газа в страну. Киев обвинил Россию в невыполнении Стокгольмского суда и требует компенсировать убытки. Кроме этого, в Украине начался недостаток природного газа, и Киев объявил о введении нового режима экономии.