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«Роснано» и Windar Renovables создадут башни для ветровых установок

Сегодня, 12:40

Руководитель блока развития перспективных проектов «Роснано» Алишер Каланов рассказал о приоритетах работы. Совместно с испанской компанией Windar Renovables планируется старт нового производства. Проект создания башен для ветровых установок получит инвестиции от «Фортум».

Испанская фирма Windar Renovables станет партнером «Роснано». Об этом стало известно из заявления куратора по развитию Алишера Каланова. Он отметил что сотрудничество будет реализовано в рамках создания и сооружения новейших ветроустановок. Планируется вливание инвестиционных средств в размере 30 млрд рублей.

Деньги поступят с счетов «Фортум» и «Роснано». Данное сотрудничество позволит реализовать проект по локализации производства ветроустановок. Планируются совместные проекты в области возобновляемой энергетики.


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