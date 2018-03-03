В Бостоне заметили ещё один танкер с российским сжиженным газом

Сегодня, 12:27

Вторая партия российского сжиженного природного газа была доставлена накануне в американский порт Бостон с помощью танкера Provalys. Ранее журналисты выяснили, что речь идёт именно о топливе производства предприятий из России.

В США уже началась разгрузка судна. Конечный потребитель газа пока не известен. В то же время западные издания уточняют, что источником сжиженного газа, поставляемого в Бостон, стало месторождение на Ямале. Российская сторона же продолжает отрицать прямые контакты с американскими покупателями.

Ранее мы писали, что танкер Gaselys с российским газом почти прибыл в Бостон, однако у берегов США внезапно развернулся и направился обратно в Европу. Позже всё же стало известно, что судно отправится в Штаты для разгрузки.