Эксперт выяснил, почему на Украине ограничили потребление газа

Вчера, 20:01

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказал свое мнение насчет заявления министра угольной промышленности Украины. Игорь Насалик сообщил, что в стране будет введен план, согласно которому планируется ограничить потребление газа.

Насалик рассказал, что стране не хватает почти двадцать миллионов кубометров природного газа. Они надеялись на то, что Россия поставит эти недостающие кубометры, однако надежды оказались напрасными.

В своей речи президент Украины Петр Порошенко рассказал, что страна наконец-то избавилась от газовой зависимости от Российской Федерации и что весь импортируемый газ в Украину идет из Европейского Союза. Спустя два месяца президент заявил, что газа все-таки не хватает.

По словам Фролова, «Нафтогаз» и «Газпром» должны были договориться о другой цене, о чем должна была позаботиться именно сторона Украины. Однако они только отпраздновали победу, оставаясь должными 2 миллиарда. И вот когда Украина перечислила «Газпрому» деньги за газ, компания вернула сумму обратно. У Украины было почти два месяца, чтобы договориться о стоимости поставляемого газа, однако спохватились только сейчас.

Ранее на Украине сообщалось о введении нового плана национальных действий по уменьшению употребления газа, который собираются продлить на следующие пять суток.