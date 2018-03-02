Эксперты предупредили о возможном дефиците топлива на АЗС Ростова

Вчера, 18:58

Эксперты прогнозируют большой дефицит топлива в Ростове. Это произойдет в дни ЧМ-2018 по причине запрета проезда в город бензовозов и тяжелого грузового транспорта.

По мнению некоторых экспертов, в период проведения ЧМ-2018 в Ростове ожидается повышенный дефицит топлива. Это связано с тем, что представитель администрации города заявила, что в дни проведения спортивного мероприятия въезд в центральную часть донской столицы грузовых автомобилей и тяжеловозов будет категорически запрещен. Учитывая этот фактор, эксперты сразу спрогнозировали нехватку топлива на всех АЗС Ростова.

Ведь бензовозы не заедут в Ростов, чтобы доставить бензин или же дизельное сырье. Поэтому автолюбителям нужно подумать и заблаговременно рассчитать все обстоятельства с состоянием бензина в баке, чтобы не попасть в казусную ситуацию. Ведь на фоне всего вышеописанного вероятность дефицита на АЗС сырья очень велика.