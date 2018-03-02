Новак считает странным решение арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

Вчера, 18:14

Александр Новак, глава Министерства энергетики России, считает странным решение Стокгольмского арбитража по делу российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». Он отметил, что ведомство не получило официального решения суда.

По словам Александра Новака, руководствуясь тем, что сегодня печатают в изданиях, Стокгольмский арбитражный суд не учел при транспортировке «голубого топлива» такие же аргументы, которые учел при поставке газа. Простыми словами, «Газпром» получил штрафной выговор за недопоставку, а «Нафтогаз» обошел недозаказ, согласно с контрактом. Такие процессы являются очень странными, считает Александр Новак.

Ранее представители «Газпрома» уже заявляли о несогласии с решением арбитража. В соответствующем заявлении корпорация подчеркивала, что арбитры поддержали доводы украинской стороны, но аргументы Российской Федерации остались без внимания.