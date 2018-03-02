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"Газпром" и "Нафтогаз" готовятся к новой газовой войне

Сегодня, 12:23

Арбитраж Стокгольма приговорил "Газпром" к выплате "Нафтогазу" 2,5 млрд долларов. Российская компания намерена подать апелляцию на данное решение. В таком случае возможен риск возникновения нового газового конфликта.

 Уже 1 марта "Газпром" отказалась поставлять газ в Украину из-за якобы отсутствия дополнительного соглашения. Хотя до этого договор на поставку именно этого числа был заключен.
Украина же предупредила московскую корпорацию, что в случае если та откажется выплатить сумму, принятую судом, Киев вынужден будет инициировать арест ее собственности. В первую очередь счета, хранилища, расположенные в Европе. На стороне "Нафтогаза" стоит и Международная конвенция, призывающая признать арбитражное решение.
Также Киев нанесет удар по объектам "Северного потока-2", которые "Газпром" планирует разместить по многим странам ЕС.
Эксперты утверждают, что теоретически "Газпром" может с помощью апелляции выиграть дело, так как решение арбитража с одной стороны выглядит скорее как политические убеждения насчет ужесточенного отношения с российским государством.


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