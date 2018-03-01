МИД Украины инициировал проведение трехсторонних переговоров по газу

Вчера, 23:45

МИД Украины выступил в инициативе организации трехсторонних переговоров относительно природного газа. Из-за того, что «Газпром» отказался сотрудничать в области поставок топлива, принято решение в направлении Украина-ЕС-Россия.

Замминистра по энергоинтеграции МИД Украины Елена Зеркаль подчеркнула, что правительство готово начать проведение трехсторонних переговоров относительно поставок природного газа в страну. Ведь с каждым днем положение на рынке усугубляется, заставляя принимать достаточно радикальные предложения.

Отказ «Газпрома» от сотрудничества с Украиной не должен оставить страну без голубого топлива. Поэтому МИД считает целесообразным провести встречу и решить вопрос относительно заключения трехсторонних переговоров по типу «Украина-ЕС-Россия». Елена Зеркаль считает, что данный поступок сможет стабилизировать положение в стране относительно дефицита поставок природного газа. Ведь эта проблема выступает наиболее остро в кулуарах украинского правительства.