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«Газпром нефть» привлечет «Новатэк» к разработке Баженовской свиты

Вчера, 20:13

«Газпром нефть» после прошлогоднего подписания с правительством Ханты-Мансийского автономного округа контракта о создании на территории региона технологического центра «Бажен», начала поиск партнеров. В результате, к разработке Баженовской свиты было решено привлечь «Новатэк».

Нефтематеринские породы Баженовского месторождения концентрируют не менее 22 триллионов баррелей нефти. Это только разведанные запасы, которые технологически можно извлечь из недр. Поэтому технологический цент «Бажен» призван стать первым полигоном для дальнейшей разработки перспективной свиты. Исследования будут проходить по двум стратегическим направлениям.

Пока проект разработки Баженовской свиты находится в проектной стадии. Совместная работа со специалистами газовой компании «Новатэк» позволит, по мнению руководства «Газпром нефть», ускорить переход к практическим работам. До середины лета этого года предполагается получение всех необходимых лицензий и создание технологического полигона.


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