Сегодня, 12:24

Пресса США сообщила о намерении энергетической корпорации ExxonMobil создать проект по экспорту СПГ (сжиженного природного газа) в Мозамбике. Следом предприятие планирует реализовать СПГ-проекты в Катаре и Папуа-Новой Гвинее.

Наполеоновские планы ExxonMobil прокомментировал Фрэнк Кречмера, занимающий пост старшего вице-президента отдела маркетинга в АТР американской энергетической корпорации. Проект по экспорту СПГ в Мозамбике практически утвержден, на подходе формирование аналогического бизнеса в Катаре и Папуа-Новой Гвинее. Несмотря на сдвиги в деятельности ExxonMobil в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Кречиер по-прежнему обеспокоен отсутствием утвержденных за последние 2 года СПГ-проектов.

В завершении выступления перед СМИ вице-президент отдела маркетинга в АТР назвал дешевые, но при этом надежные СПГ-проекты единственным для ExxonMobil способом выживания в энергетических циклах.