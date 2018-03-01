VistaNews.ru


Таджикистан начнет поставки электроэнергии в Узбекистан в марте

Сегодня, 12:13

Таджикистан будет поставлять в соседствующий с ним Узбекистан электроэнергию по самым низким ценам. Как говорится в сообщении, Узбекистан сможет получать излишки электроэнергии с таджикской стороны уже в конце марта этого года.

 Как отмечается, стоимость электроэнергии для Ташкента составит всего лишь 2 американских цента за киловатт электроэнергии в летний период и 2,5 цента в зимнее время года. Таким образом, при подобном сотрудничестве это станет самой низкой стоимостью электроэнергии в истории ее экспорта из Душанбе.

Однако в сообщении также отмечается, что прежде, чем начать поставки электроэнергии, необходимо наладить канал поставки. Проблема состоит в том, что линии электропередач (ЛЭП), соединяющие два государства, повреждены. Необходимо произвести ремонт ЛЭП протяженностью около 60 километров. Но представители государств заверили, что ремонтные работы на этом проекте ведутся в ускоренном режиме.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.