Таджикистан начнет поставки электроэнергии в Узбекистан в марте

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Таджикистан будет поставлять в соседствующий с ним Узбекистан электроэнергию по самым низким ценам. Как говорится в сообщении, Узбекистан сможет получать излишки электроэнергии с таджикской стороны уже в конце марта этого года.

Как отмечается, стоимость электроэнергии для Ташкента составит всего лишь 2 американских цента за киловатт электроэнергии в летний период и 2,5 цента в зимнее время года. Таким образом, при подобном сотрудничестве это станет самой низкой стоимостью электроэнергии в истории ее экспорта из Душанбе.

Однако в сообщении также отмечается, что прежде, чем начать поставки электроэнергии, необходимо наладить канал поставки. Проблема состоит в том, что линии электропередач (ЛЭП), соединяющие два государства, повреждены. Необходимо произвести ремонт ЛЭП протяженностью около 60 километров. Но представители государств заверили, что ремонтные работы на этом проекте ведутся в ускоренном режиме.