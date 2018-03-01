На шельфе Гайаны компания ExxonMobil сделала седьмое открытие запаса углеводородов

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На шельфе Гайаны американская компания ExxonMobil сделала седьмое открытие запаса углеводородов.

Уточняется, что ещё в январе текущего года ExxonMobil приступила к бурению скважины Pacora-1. Её протяжённость составляет 5,6 километра.

Стив Гринли, который является президентом американской компании, сообщил, что недавнее открытие только укрепило уверенность руководства в том, что необходимо развивать район блока Stabroek. По словам главы ExxonMobil Exploration Company, участок Pacora будут разрабатывать вместе с большими месторождениями Payara. На различных этапах компания предоставит Гайане дополнительных 500 тысяч баррелей добычи в один день.

Как отмечается в сообщении, в прошлый раз открытия ExxonMobil сделала на таких проектах, как Liza, Payara, Snoek и Liza Deep. После того, как эта скважина завершится, буровой корабль отправится на Ranger, это ещё один участок компании. Что касается работы над проектом Тебот, то к нему вернутся в текущем году.

Стоит отметить, что оператором является подразделение Exxon с долей в 45%, 30% принадлежит Hess Guyana Exploration, а ещё 25% - CNOCC Nexen Petroleum Guyana.