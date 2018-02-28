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Минэнерго РФ: В Москве упал в цене высокооктановый бензин

Сегодня, 12:08

В Москве высокооктановый бензин подешевел на две копейки. Удешевление произошло в период с 18 по 25 февраля на такие виды, как АИ-92 и АИ-95 до 38 рублей и 41 рубль за литр соответственно.

Что касается Подмосковья, там стоимость сегментов ГСМ упала на три копейки. На заправках, расположенных на территории Ярославской области, бензин АИ-92 упал в стоимости на 4 копейки, дойдя до отрицательного роста размером 37 рублей. Как сообщает главное управление ТЭК Министерства энергетики России, в других регионах страны цена на бензин осталась на прежнем уровне. В течение прошлого года показатели цен ГСМ почти в три раза превысили рост инфляции.

Как отмечают в пределах ФАС, на действительное ценообразование всех типов горючего огромное влияние оказывает нынешний механизм рынка.


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