Вчера, 17:03

Российская компания «РусГидро» намерена заняться постройкой в Арктике первого ветродизельного комплекса. Для необходимых работ она хочет привлечь ряд японских компаний.

Представители «РусГидро» сообщили, что необходимые для этого документы уже подписаны. Новый ветродизельный комплекс, мощность которого составит 3,9 МВт, будет возведён в Тикси.

Согласно заключённому контракту, поставкой основного оборудования для комплекса займётся японская сторона. Она обеспечит новое сооружение дизель-генераторами и ветроэнергетической установкой безвозмездно.

Обязанностью «РусГидро» будет проведение логистических и строительно-монтажных работ. Строительство установок и линий электропередач будет завершено до конца 2018 года. Системы по распределению и аккумулированию электроэнергии появятся в районе Тикси через год.

Эксплуатация комплекса доверена компании «Сахэнерго».

В первом в Арктике подобном технологическом комплексе будут объединены три установки по ветроэнергетике. Их суммарная мощность составит около 900 МВт.

Топливом, на котором станет работать это сооружение, будет нефть.

«РусГидро» анонсировало, с появлением в Тикси этого ветродизельного комплекса произойдёт существенное повышение надёжности по энергоснабжению удалённого посёлка. Помимо того будет достигнуто значительное удешевление в сравнении с ныне используемым дизельным топливом.