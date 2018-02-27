Сегодня, 10:00

«Газпром» удвоил свой прогноз по росту добычи газа к 2025 году. Специалисты компании полагают, что общий объём ежегодно добываемого ею продукта достигнет 520 – 560 млрд кубометров.

Этот прогноз является предвестником нового выпуска еврооблигаций. Составившие его эксперты отметили наличие для своих цифр достаточного спроса в РФ и благоприятных условий на внешних рынках.

В предыдущий раз «Газпром» прибегал к внешним заимствованиям в конце осени 2017 года. Тогда прогноз добычи на 2025 год оценивался в 495-520 млрд кубометров газа. По итогам 2017 года компания добыла 417 млрд кубометров.

Чтобы обеспечить достижение новых показателей, к тому сроку ожидается достижение проектных мощностей на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях. Помимо того будет начата эксплуатация скважин на Южно-Кирикинском месторождении, находящемся на сахалинском шельфе.

В то же время ряд специалистов указывают, что это может дать прирост лишь на 6 млрд кубометров в сравнении с цифрами предыдущего прогноза. Соответственно, им не вполне понятно, как будет достигнут рост в 25 – 40 млрд.