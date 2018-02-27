Власти Дагестана: В «теневом» обороте республики находятся свыше 500 тыс. тонн ГСМ

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Хизри Шихсаидов, занимающий должность спикера правительства Дагестана, обвинил местных предпринимателей в уходе от уплаты налогов. За счет создания фирм-однодневок, в «теневой» оборот республики утекли более 500 тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

Накануне в правительстве Дагестана состоялось совещание на тему уплаты налогов. Хизри Шихсаидов рассказал коллегам, как энергетическим предпринимателям в республике удается занизить себе налоговые выплаты. Бизнесмены-правонарушители начали активно создавать фирмы-однодневки и назначать подставных руководителей. Как итог, в налогооблагаемую базу практически полностью не попадают реальные доходы. Сейчас в Дагестане свыше 500 тысяч тонн ГСМ пребывают в «теневом» обороте, заявил Шихсаидов.

Отметим, в республике функционируют 784 АЗС, однако лишь 660 из них состоят на налоговом учете. Также заправщики скрывают реальное число работающих на них людей, стремясь уменьшить налоговые выплаты.