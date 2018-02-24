В Алтайском крае остановился рост цен на бензин

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Рост цен на бензин в Алтайском крае сошёл на нет. Об этом свидетельствуют последние данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Отмечается, что в период с 11 по 18 февраля в среднем бензин марки АИ-92 в регионе можно было приобрести по цене 37 руб., АИ-95 – 38,89 руб. ДТ торговалось в Алтайском крае за 40, 53 руб. Эксперты заметили, что урегулирование роста цен произошло не только в данном регионе, но и во всём СФО. Цены на бензин в Алтайском крае стали резко идти вверх в конце прошлого года, динамика немного спала в середине января и вот в итоге рост и вовсе прекратился.

Ранее мы писали, что все АЗС России могут к лету остаться без топлива. Причиной тому может послужить новый приказ МВД, согласно положениям которого ГИБДД должна останавливать и запрещать дальнейший провоз груза автомобилям, которые не имеют сертификационной документации на подобного рода перевозки. При этом орган, регулирующий выдачу указанных документов, до сих пор не создан.