В США суд приостановил строительство нефтепровода из-за жалобы экологов

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В связи с решением федерального суда штата Луизиана работы по строительству нефтепровода Bayou Bridge в США должны быть остановлены до дальнейшего рассмотрения дела. Компания Energy Transfer Partners должна приостановить работу из-за протеста местных экологов.

Как сообщается, в начале года компания Energy Transfer Partners получила «добро» на строительство нефтепровода, оформив при этом все необходимые разрешения. Однако группу активистов-экологов это не устроило. Активисты устраивали забастовки и подали в суд. Представители от активистов-экологов, организация Earthjustice потребовала закрыть проект, в связи с тем, что некоторые из разрешений Energy Transfer Partners были получены без должных оснований.

В связи с тем, что протесты вокруг подобного рода проектов по строительству нефтепроводов в США в последние годы усиливаются и многие активисты по защите окружающей природы принимают радикальные решения в борьбе со строительством, федеральный суд штата Луизиана постановил, что необходимо приостановить реализацию проекта, до дальнейшего рассмотрения дела в суде. Как аргументировал судья, данное решение принято во избежание нанесения непоправимого вреда участниками конфликта.