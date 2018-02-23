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Россия и Беларусь могут возобновить переговоры по газу в конце марта

Сегодня, 15:55

В конце марта могут возобновиться переговоры между Москвой и Минском относительно согласования цен на газ на четырехлетний период, начиная с 2020 года. По ряду объективных причин прийти к взаимовыгодному соглашению в конце прошлого года не удалось.

Еще весной белорусская сторона отстаивала свою ценовую концепцию, допустимую между союзными государствами. По ней предполагалось, что цена голубого топлива на границе Беларуси должна ненамного превышать тарифы, существующие в Смоленской области Российской Федерации. Эту же стратегию Минск намерен отстаивать и на ожидаемом новом витке переговоров. По мнению белорусских властей, вступление страны в Евразийский экономический союз предполагало уравнивание цен на энергоносители.

В марте этого года в рамках переговоров по газу будет затронут вопрос создания и развития совместных предприятий, что может смягчить ценовую политику России. Напомним в прошлом году «Газпром» предусмотрел двухлетнюю скидку на газ. При любых обстоятельствах, газ будет продаваться Беларуси по 129 долларов за кубический метр в этом году и 127 долларов в следующем.


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