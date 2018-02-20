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В Тюменской области рост розничных цен на бензин медленнее оптовых

Вчера, 22:34

В Тюменской области рост розничных цен на бензин значительно медленнее оптовых. Такое сообщение сделал Игорь Веретенников, возглавляющий региональное отделение ФАС.

Следовательно, нет оснований говорить о наличии сговора с тем, чтобы злоупотребить своим доминирующим положением на рынке этих продуктов.

Веретенников, учитывая интерес к этому вопросу, провёл специальную пресс-конференцию.

Он сообщил статистические данные. Согласно им, бензиновая цена в розницу возросла в 2017 году, в зависимости от марок, на 4-7%. «Дизель» подорожал на 5-11%.

При этом рост стоимости оптовых закупок по бензиновым маркам топлива составил 7-15%, а по дизтопливу – на 15-20%.

Также руководитель ведомства отметил, что подобная ситуация в регионе наблюдается уже не первый год.

Жители Тюменской области в целом реагируют на это совершенно спокойно. Количество жалоб, поступающих в возглавляемое им ведомство по данному вопросу, не превышает одной или двух за квартал.

В то же время бензин в Тюмени стал за год дороже, в среднем, на 2,85 рублей за литр. Сообщается, что до 60% в его цене – это различные акцизы и налоги, идущие в бюджет.


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