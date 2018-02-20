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Из-за нового приказа МВД все российские АЗС могут остаться без топлива

Сегодня, 18:18

Уже в ближайшие месяцы на российских АЗС может полностью закончиться топливо. Виной всему новые подзаконный акт, принятый МВД, регламентирующий порядок транспортировки опасных грузов, в том числе бензин, газ и ДТ.

Речь идёт о приказе МВД №900 от 29.11.2017. Согласно его положениям, автомобили, осуществляющие провоз подобного рода грузов, должны предоставить в ГИБДД два свидетельства: об утверждении типа цистерны и об испытании той самой цистерны. Порядок осуществления проверок и выдачи указанных документов до 1 января должен был разработать Минтранс РФ, однако до настоящего времени ничего сделано не было. В итоге сотрудники ГИБДД начали исполнять требования приказа, несмотря на всю его абсурдность. Автоцистерны всё чаще не доезжают до пункта назначения и АЗС остаются без топлива.

В МВД заверили журналистов, что новые правила начнут действовать с 1 января 2019 года, а не с начала 2018 года, как предполагалось ранее, однако на места распоряжение вышестоящего руководства ещё не дошло, и у водителей грузовиков по-прежнему требуют несуществующие свидетельства.


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