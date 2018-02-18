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Уфа вошла в ТОП городов с самыми дешёвым топливом

Вчера, 20:28

Цены на бензин и дизельное топливо в Уфе одни из самых низких по стране. Соответствующую информацию опубликовал сегодня Росстат.

Специалисты организации провели исследование на предмет того, в каких городах России самое дешёвое топливо. Уфа в данном списке оказалась одной из лидеров. Приобрести литр бензина в среднем здесь можно за 39,49 рубля, ДТ обойдётся в 40,57 рубля. А вот лидером рейтинга оказался Барнаул. Средняя цена на бензин в городе составляет 37,35 рубля за литр. Самый дорогой бензин, по данным Росстата, в Нальчике - 41,92 рубля за литр. В среднем по России бензин стоит 39,84 рубля за литр, а ДТ — 41 рубль.

Ранее в Минэнерго РФ дали прогноз относительно цен на топливо в 2018 году. По словам главы ведомства Александра Новака, стоимость ГСМ в стране серьёзно не вырастет.


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