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Миллер сообщил Путину об уровне газификации России

Сегодня, 16:18

Миллер рассказал Путину об уровне газификации России. Средние показатели страны на начало текущего года достигли отметки 68 процентов.

Об этих данных лидеру России доложил начальник управления и зампредседателя "Газпрома". Он отметил, что, начиная с 2005 года, когда стартовала работоспособность внедрения газификации, создано на данный момент тридцать тысяч километров газопровода. За этот промежуток времени было подключено больше, чем четыре тысячи населённых пунктов по всей стране.

Следует напомнить, систему газификации по РФ взял на себя "Газпром" по поручению главы государства Владимира Путина. Летом 2017 года российский лидер общался с крупной энергетической корпорацией и отметил, что вопросы газификации являются неотложными темами, которые нужно решать при взаимодействии с властями регионов.


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