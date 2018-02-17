Константин Затулин: "Мусоросжигающий завод в Сочи будет отвечать экологической безопасности"

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В ближайшее время власти Сочи должны выбрать земельный участок и провести общественные слушания касательно строительства нового высокотехнологичного комплекса по обработке отходов. Как сообщает агентство «MaksPortal», зампредседателя Комиссии по вопросам обращения отходов, депутат Госдумы по Сочинскому округу Константин Затулин назвал это началом по преодолению экологического кризиса, вызванного переполненными полигонами и стихийными мусорными свалками.

На смену им придет современное производство по переработке отходов в электроэнергию и вторсырье. Депутат заверил, что завод не принесет вреда ни населению, ни экологии: «Наше представление о мусорном заводе уходит в XX век и не соответствует тому проекту, который предлагается», - подчеркнул Затулин. Новый завод строится по разработкам компании Hitachi, по ней работают комплексы по уничтожению отходов в Японии и Швейцарии, после тщательных замеров и анализа специалисты госкорпорации Ростех выбрали именно эту технологию для строительства заводов в Московской области, Казани, Минеральных Водах и Сочи. «Заводы стоят в центре самых знаменитых городов мира, и не создают никаких экологических» – подчеркнул Затулин. Сочинский завод по мусоропереработке должен быть построен в 2021 году и обойдется Ростеху в 23 млрд рублей.