Сегодня, 18:44

Россия и Саудовская Аравия будут сотрудничать в области энергетики. Сегодня состоялось подписание соответствующего меморандума.

Помимо того, стороны оформили совместное заявление о взаимодействии в вопросах энергоклиматической сферы. Со стороны РФ меморандум подписал Александр Новак, возглавляющий Минэнерго. Со стороны саудитов подпись поставил Халид аль-Фалих, возглавляющий аналогичное ведомство.

В подписании заявления по сотрудничеству в энергоклиматических вопросах, помимо этих лиц, участвовал также глава Росгидромета.

Перед подписанием этих документов у Новака была встреча с королём Саудовской Аравии. Детали их договорённостей не разглашаются.

В этом рандеву принимал участие также Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ. Он является компетентным лицом при обсуждении вопросов, связанных с инвестиционным сотрудничеством стран.