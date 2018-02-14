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«Газпром» подал в арбитраж новый иск к Uniper

Сегодня, 14:54

«Газпром» подал новый арбитражный иск в отношении компании Uniper. Он касается условий, по которым газ будет поставляться, начиная с этого года.

 Предыдущий аналогичный иск «Газпром» к Uniper охватывал период 2016 – 2017 годов. На сегодняшний день сторонам также не удалось достичь согласия о ценах на поставляемый продукт. Поэтому российская компания направила очередной иск.

Между Uniper и «Газпром» в начале весны 2016 года была подписана договорённость. Она касалась корректировки цен по долгосрочным контрактам на поставки природного газа. Тогда же стороны согласовали прекращение арбитражных разбирательств, существовавших в то время.

Видимо, немецкая сторона не до конца соблюдает условия договорённости. Эксперты полагают, именно это и побудило «Газпром» к обращениям в арбитраж.


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