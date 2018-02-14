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Силами Роснано и "РТ-Инвест" создан "Первый экологический фонд"

Сегодня, 04:06

Пилотный проект «Энергия из отходов», направленный на решение мусорной проблемы в РФ, вышел на новую стадию реализации. Дело в том, что ГК «Роснано» и «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» успешно завершили все требуемые процедуры по созданию «Первого экологического фонда», который будет включен в число инвесторов проекта. Согласно его условиям, в Московской области будет возведено четыре высокотехнологичных мусоросжигательных завода (МСЗ), а еще один такой объект построят в  Казани. После того как предприятия начнут работу, планируется сократить объем захоронения ТКО в Московском регионе на 25%, а в столице Татарстана выйти на уровень «нулевого захоронения». Об этом рассказало ТАСС.

Летом прошлого года предправления «Роснано» А.Чубайс не исключал, что госкорпорация направит в фонд до 8 млрд. рублей инвестиций. Общий же объем проекта составит порядка 150 млрд. рублей. В консорциум инвесторов проекта также входит японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova, построившая до пятисот МСЗ по всему миру.

 

 


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