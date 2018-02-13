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В Омске стоимость дизтоплива превысила 41 рубль

Сегодня, 16:55

В Омске стоимость дизтоплива превысила психологическую отметку в 41 рубль за литр. Его цена в данном регионе лишь за январь стала выше почти на 1%.

 В то же время, Омкостат информирует, что стоимость газа и бензина в регионе не повысилась. Литр АИ-92 можно приобрести за 36,93 рубля. Такое же количество АИ-95 обойдётся автолюбителю на 2,28 рубля дороже.

Самым дорогим, как и ранее, является АИ-98. Его цена на региональных заправках составляет 43,36 рубля. Стоимость газа колеблется в районе 16,12 рублей.

В то же время, стоимость дизтоплива в Омске продолжает расти. Сейчас цена солярки достигла 41,22 рубля. Однако, она ещё не является самой высокой. Эксперты отмечают, что в 8 регионах Сибири она ещё выше.

Если рассматривать тенденцию к прошлогодним показателям, то рост зафиксирован по всем видам топлива.

Более всего подорожало дизтопливо (+13,2%). Несколько меньше рост цены газа для двигателей авто (8,7%). Менее всего возросла стоимость АИ-92 (+8,3%), а также АИ-98 и АИ-95, где показатель роста 7%.


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