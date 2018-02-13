Стали известны цены на нефть и бензин в РФ в 2018 году

Сегодня, 18:07

Глава российского Минэнерго Александр Новак в своём недавнем интервью высказался насчёт предполагаемых цен на нефть и бензин в России в 2018 году. Итого, по его словам, в текущем году стоимость одного барреля нефти будет в среднем равняться 60 долларам США.

Александр Новак отмечает, что свой прогноз он не изменил. Он всегда считал, что в 2018 году цена на нефть составит от 50 до 60 долларов США. Но исходя из текущей ситуации, скорее всего, цена составит всё же 60 долларов. В этом вопросе стоит ещё посмотреть на то, каким выдастся текущий февраль. В данный момент средняя цена нефти составляет выше 60 долларов за баррель.

Глава Минэнерго также подчёркивает, что его прогнозы о цене на нефть в 50-60 долларов в 2018 году являются средними. В начале года очень сложно начинать прогнозировать подобные вещи, ведь могут появиться различные факторы.

Российские нефтегазовые предприятия изучают возможность проведения ГРР в Сирии, чтобы восстановить уже существующие месторождения. По словам Новака, уже подписана специальная дорожная карта в нефтегазовой отрасли в области расположения. Во внимание берётся не только электроэнергетика, но и нефть с газом.

В конце января в Минэнерго РФ сообщили, что государство подписало с Сирией специальную карту сотрудничества в 2018 и 2019 году сферах энергетики и электроэнергетики.