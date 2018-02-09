Китай может перевернуть ситуацию на мировом рынке нефти

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Китай может полностью перевернуть ситуацию, сложившуюся на мировом рынке нефти. Сообщение, предполагающее данный факт, сделано 9 февраля представителями комиссии КНР, занимающейся регулированием на рынке ценных бумаг.

Согласно предоставленной информации, Шанхай может заняться с 26 марта через биржу в Шанхае торговлей своими нефтяными фьючерсами. Помимо того, на сырьевой рынок КНР, впервые за всю историю государства, может произойти доступ иностранных инвесторов.

Ранее, в 1993 году, подобная попытка также предпринималась. Он потерпела неудачу из-за высокой волатильности стоимости сырья, предлагаемого китайскими биржами. Китайцы учли тот опыт. Теперь они предполагают перейти к «нефтеюаням». Если инвесторы согласятся с предложенными им условиями, то роль Китая в мировой торговле существенно возрастёт.

Некоторые эксперты полагают, действуя подобным способом, Пекин сможет существенно потеснить позиции доллара. Тем более, учитывая существенно возросшую мощь экономики этого государства. Скептики с этим не согласны. Они полагают, этого не может произойти, пока власти Китая держат курс юаня под жёстким контролем. Следовательно, расчёты за нефть будут, как и ранее, производиться в долларах.

В то же время, никто не отрицает, что Китай уже стал самым крупным импортёром нефти на планете.