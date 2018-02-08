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В Томске создадут новое топливо из мусора

Сегодня, 17:49

На базе Томского политехнического университета ученые начнут создавать уникальное топливо из бытовых отходов производства. По предварительным прогнозам специалистов, такой метод обогрева может стать выгодной альтернативой в энергетической сфере.

Эксперты из томского политеха активно занялись изучением нового метода топлива, которое можно получить, используя бытовые и промышленные отходы. По определенным данным, такого мусора по регионам области накопилось за несколько лет очень много. Среди отходов, которые подлежат утилизации, есть остатки пиломатериалов, излишки нефтеперерабатывающей промышленности, а также офисные ненужные материалы.

Все это может быть применимо в новой технологии получения топлива. Уже в самый ближайший период ученые в Томске будут просчитывать в цифровом эквиваленте, какова может быть польза в энергетике, если весь мусор перепустить на отопление. Предварительно специалисты утверждают, что все равно такая идея может быть дешевле, чем покупать твердое топливо для обогрева, но нужно точно знать для дальнейших работ.


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