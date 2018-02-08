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«Газпром» оценил «Турецкий поток» в $7 млрд

Сегодня, 15:16

Андрей Круглов, председательствующий в правлении энергетической госкорпорации «Газпром», назвал прессе новую стоимость «Турецкого потока». На строительство газопровода из Краснодарского края в Турцию придется потратить 7 миллиардов долларов, вместо ранее заявленных 6.

Выступая на Дне инвестора компании в Лондоне, Круглов заявил об очередном увеличении стоимости «Турецкого потока». Вместо ранее заявленных 6 миллиардов долларов, отечественная госкорпорация теперь планирует выделить на реализацию проекта 7. Для проведения газопровода из Краснодарского края в Турцию «Газпром» намеревается использовать средства из личного кармана, однако российские энергетики не исключают варианта с привлечением инвесторов. Сдав «Турецкий поток» в эксплуатацию, госкорпорация рефинансирует его в виде облигаций, заявил Круглов. К слову, ранее аналогичная схема была успешно проверена на «Северном потоке».

С мая прошлого года «Газпром» начал строительство морского участка газопровода в Турцию. С марта текущего года должна начать функционировать первая нитка потока, снабжающая газом турецкую территорию. С 2019 года вторая нитка газопровода начнет подавать газ на юг и юго-восток Европы.


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