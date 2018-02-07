"Крымэнерго" оштрафован почти на 2 млн рублей

Вчера, 18:46

"Крымэнерго" заплатит штраф почти в два миллиона рублей. Год только начался, но у организации уже появились неприятности.

УФАС намерены денежно наказать региональных сотрудников энергетической компании, так как их работы не соответствуют определённым нормативам. На текущий период 2018 года управление выписало штраф предприятию. Об этом сообщила антимонопольная группа по Республике Крым.

У энергетиков выявили крупные нарушения, в связи с этим были выписаны соответственные санкции. Сотрудники нарушали условия договора при присоединении потребительства. Крымское УФАС констатирует наличие многих проблем в сфере подпитки электрических сетей, отметили в пресс-службе управления.