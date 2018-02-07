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Дизтопливо в Ростове превысило стоимость в 40 рублей. Аналитики предполагают дальнейшее его подорожание.

Пользователи соцсетей из Ростова уже отпускают шутки по данному поводу. Как температура ниже 40 градусов может стать причиной повышенной смертности людей, так и такой же показатель в рублях может стать критическим для местных жителей.

По данным, предоставленным Росстатом, почти все виды топлива для автомобилей уже превысили в Ростове 40 рублей за литр. Исключением является лишь АИ-92. Его цена пока что меньше этой отметки на 60 копеек.

АИ-95 уже обходится ростовским автолюбителям в 42,61 рубля. АИ-98 ещё дороже. Чтобы приобрести литр данного топлива придётся расстаться более, чем с 46 рублями.

Аналитики рынка топлива для автомобилей отмечают, ростовчане оказались ещё не в самом худшем положении. В Крыму заправка железного коня обходится ещё дороже. А вот жители Элисты и Волгограда оказались в «привелегированном» положении.

В соцсетях жители Ростова уже начали голосование, не стоит ли предпочесть общественный транспорт собственному автомобилю. Тем более, учитывая постоянные пробки, возникающие в городе в часы пик.