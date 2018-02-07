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Nord Stream-2 вынесет требование о компенсации при изменении законов ЕС

Сегодня, 15:23

Оператор Nord Stream-2 будет требовать возмещения ущерба при изменении законов ЕС. Данная компания является партнёром "Газпрома" и взяла на себя строительство балтийского газопровода.

Внутри компании есть опасения, что использование принципиально нового проекта Евросоюза может повлечь за собой огромный денежный ущерб. Следует напомнить, Еврокомиссия выдвигает предложение по новой директиве в пределах изменений законопроектов норм ЕС. Они граничат с порядком фиксации тарифов по продаже и прокачке газа. Сейчас вышеупомянутые нормы не действуют на морских участках трубопровода.

В результате встречи главы России Владимира Путина и сотрудников проекта, последние сообщили о желании продолжать участвовать в глобальном проекте газопровода, который, как утверждают политики США и Европы, поспособствует зависимости Европы от России. Тем не менее, данный проект не особо одобряем с европейской и американской сторон.


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