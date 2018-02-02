«Роснефть» подала заявку на разработку нового месторождения на Таймыре

Вчера, 20:05

«Роснефть» подала свою заявку, чтобы поучаствовать в конкурсе на разработку нового месторождения, открытого на Таймыре. Оно находится в акватории шельфа в Хатаганском заливе.

Это касается месторождения Хара-Тумус. Сообщение об этом сделал представитель «Роснефти». Согласно предоставленной информации, компания очень заинтересована в разработке вновь открытого месторождения.

Подача заявок должна быть осуществлена не позднее 2 февраля. Проведение аукциона запланировано на 21 марта этого года.

Начальный размер платежа составляет 656 млн рублей. Срок действия лицензии составляет 27 лет. При этом, площадь участка, выделенного для разработки Хара-Тумуса, составляет 1,27 тыс. м2. Согласно обнародованным данным, запасы нефти в этом месторождении оцениваются в 27 млн тонн.

С просьбой о проведения тендеров на разработку новых участков, обнаруженных в Хатангском заливе, летом предшествующего года обратился к Владимиру Путину Игорь Сечин, возглавляющий «Роснефть».