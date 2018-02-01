США впервые за 47 лет поставили рекорд по суточной добыче нефти

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Министерство энергетики США сообщает, что в ноябре 2017 года государство впервые за 47 лет поставили рекорд по суточной добыче нефти. Тогда было добыто 10 миллионов баррелей всего за 24 часа.

В ноябре 2017 года США, при помощи внедрения новой более эффективной технологии по выкачиванию из земных недр «чёрного золота», удалось добыть более 10 миллионов баррелей за одни сутки. Это стало огромным прогрессом за прошедшие 47 лет. Перед этим к такой цифре американские нефтяники приблизились ещё в 1970 году.

В январе 2018 года цены на нефть WTI стали выше на 7% и в данный момент ещё наблюдается рост. Как заявляют эксперты в данной области, если нефть в будущем станет дешевле, то добывающие «чёрное золото» компании смогут продолжать добывать нефть в таком же темпе.

Отмечается, что в наше время стоимость нефти марки WTI на энергетическом рынке мира составляет 64,83 доллара США за один баррель.