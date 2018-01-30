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Стала известна причина роста цен на бензин в прошлом году

Вчера, 20:21

Пресс-конференция управления федеральной антимонопольной службы во главе с Михаилом Теодоровичем прошла сегодня. В ходе мероприятия обсуждалась ситуация на ценовом рынке топлива, также стало известно о причинах роста цен на бензин в прошлом году.

В Нижегородской области стоимость цен на бензин марки АИ-92 за прошлый год прибавила в показателе 7,41%. Известно, что дизельное топливо стало дороже на 8,15 (в сравнении с прошлым годом). Причинами нестабильности и повышения уровня оплат на топливные жидкости специалисты назвали нестабильный курс иностранной валюты.

Поскольку привязка нефти и газа взаимосвязана с торгами на мировых биржах, обойти влияние не можно. Также влияние на цены бензина также связаны с политикой запада по поводу санкций в сторону Российской Федерации. Теодорович пояснил, что внутри цифры роста цены на топливо заложен как рост акцизов, так и собственно рост цены. При этом укрепляется тенденция, когда продавцы продолжают делить собственную маржинальность с покупателями.


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