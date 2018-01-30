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Росстандарт представил новый прибор для проверки качества бензина

Сегодня, 15:07

Росстандарт разрешил использовать экспресс-анализатор «ЭЛМЕР-001» для проверки качества отечественного бензина. Если тестируемый образец топлива вызовет у экспертов определенные подозрения, его отправят в лабораторию для дальнейшего изучения.

Новый прибор для быстрой проверки качества российского бензина называется «ЭЛМЕР-001». Алексей Кулешов, замещающий главу Росстандарта по Татарстану, представил экспресс-анализатор во время очередного рабочего совещания. Уникальное приспособление начнут использовать уже с апреля текущего года. «ЭЛМЕР-001» всего за несколько минут с 95-процентной точностью продемонстрирует качество тестируемого бензина. Если топливо вызовет подозрения у аналитиков Росстандарта, его направят в специальную лабораторию для дальнейшего изучения.

Главным преимуществом нового экспресс-анализатора станет снижение нагрузки на добросовестных участников российского энергетического рынка. Также «ЭЛМЕР-001» позволит сэкономить значительную сумму денег, затрачиваемую на анализ в лабораториях. К слову, воспользоваться экспресс-анализатором в 5 раз дешевле, нежели отправлять образец топлива на проверку.


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