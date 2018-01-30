Nissan начнёт производить солнечные батареи, сохраняющие энергию

Сегодня, 11:16

Руководство компании Nissan заявило, что начинает выпуск солнечных батарей, способных хранить энергию. Заниматься производством будет подразделение Energy Solar.

Компания Nissan решила занять перспективную нишу на рынке – выпуск солнечных батарей. В современном мире вопрос экономии существующих ресурсов стоит очень остро, а переход на альтернативные источники энергии является самым актуальным вопросом.

Для производства солнечных батарей, которые будут оборудованы функцией хранения энергии в компании займется отдел, который был создан специально для их производства - Energy Solar. Известно, что батареи будут состоять из шести панелей со встроенной системой xStorageHome. Именно данная система дает возможность накапливать получаемую солнечную энергию, которая в дальнейшем будет использоваться для домашней электросети в момент отсутствия солнца.

Разработчики сообщают, что приблизительная стоимость солнечной панели составит 5,3 тысячи долларов, а батареи 10,6 тысяч долларов. Для покупателей солнечные батареи от компании Nissan пока доступны только в Великобритании, но предполагается, что рынок будет расширяться по мере изучения спроса на данную продукцию.

Известно, что все необходимые испытания солнечные батареи Nissan прошли успешно.