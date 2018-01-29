В РФ протестировали самую длинную сверхпроводящую кабельную линию

Вчера, 22:48

Лидирующая энергетическая компания Российской Федерации завершила испытания самой длинной в мире кабельной линии, которая основана на высокотемпературных сверхпроводниках. Длина данной линии составляет почти три километра, а если быть точнее, то 2 километра 500 метров. Планируется, что она соединит две подстанции в культурной столицы РФ Санкт-Петербурге.

Существующие сверхпроводники недостаточно длинные, собственно говоря теперь задачей ученных-разработчиков в сфере энергетики является создание такого проводника, но с как можно большей длинной. На данный момент самым длинным проводником считают тот, который расположенный в Германии. Его длина равняется 1000 метров.