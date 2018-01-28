Министр энергетики США может посетить завод «Ямал СПГ»

Сегодня, 11:50

На форуме в Давосе наиболее широко между представителями России и США обсуждались вопросы в сфере энергетики. Одним из результатов двухсторонних переговоров может стать посещение американским министром энергетики Риком Перри завода по сжижению природного газа «Ямал».

Политика США в отношении реализации стратегического плана по удалению с европейского рынка российского природного газа остается неизменной. Однако, несмотря на радикальные меры в виде усиления санкций против российских газодобывающих компаний и их европейских партнеров, Вашингтон вынужденно признает, что его действия пока малоэффективны. Сейчас вопрос о поставках в страны ЕС американского сжиженного газа остается открытым.

Поэтому на встрече в Давосе Перри в кулуарах заявил министру энергетики Российской Федерации Александру Новаку, что на данном этапе можно говорить о свободной конкуренции, которая не должна мешать взаимовыгодному сотрудничеству. Глава Минэнерго США готов посетить завод «Ямал СПГ», чтобы воочию убедиться в возможностях России на экспортном рынке сжиженного газа.