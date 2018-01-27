Bloomberg: В США прибудет второй танкер с российским газом

Вчера, 22:50

В США вскорости прибудет второй танкер с российским газом на борту. Специалисты агентства Bloomberg, сообщившие об этом, информируют о странности данного факта, ввиду новых санкций американского руководства.

Данный источник утверждает, что скоро из РФ в США произойдёт отправление второго танкера, на борту которого будет реэкспортный СПГ.

Информагентство ссылается на данные, предоставленные компанией, отслеживающей движение судов с грузами в направлении Восточного побережья США. Как сообщается, одно из них заберёт в порту Дюнкерка партию со сжиженным газом, который в этот порт прибыл из России.

Согласно обнародованным данным, в Бостон судно с ним должно прибыть в районе середины февраля. Это будет уже второе судно, на борту которого, при прибытии в США, будет находиться сжиженный природный газ из РФ. Первый танкер встанет под разгрузку в том же бостонском порту по истечении выходных.

В последнее время основное количество СПГ доставлялось в США из Тринидада и Тобаго. Сейчас наступившие холода вынудили государство к осуществлению дополнительных закупок этого продукта.

Поставки российского газа в США уже прокомментировал Александр Новак, возглавляющий Минэнергетики. Он сообщил, что не испытывает эйфорию от данного факта.