США выступают против реализации проекта «Северный поток – 2»

Сегодня, 15:29

В Варшаве государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прогнозированно озвучил мнение Белого дома по поводу реализации проекта «Северный поток – 2». Глава американского внешнеполитического ведомства назвал строительство обходного газопровода фактором, дестабилизирующим политическую обстановку в Европе.

По словам Тиллерсона, Москва, реализуя свой проект по строительству газопровода, стремится, кроме экономических преференций, добиться политического доминирования на территориях стран Европейского союза. Госсекретарь уверен, что Россия со своим газом поставит Европу в положение объекта, зависимого от геополитических амбиций Кремля. Поэтому необходимо распространять антироссийские санкции и на те европейские компании, которые заняты в реализации проекта.

Варшава, как главный лоббист США в последние десятилетия, полностью поддерживает стремления Вашингтона навязать Европе свой сжиженный газ и стать энергетическим монополистом в Старом Свете. Польша еще осенью прошлого года объявила, что готова быть главным хабом для американского газа в Европе.