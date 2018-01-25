Польша надеется на США в споре с Газпромом о «Северном потоке-2»

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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, заявляет, что государство надеется на США в споре с Газпромом о проекте «Северный поток-2». Рекс Тиллерсон, глава американского Госдепа, прибудет в Варшаву уже 26 января.

По словам Матеуша Моравецкого, в разговоре с Рексом Тиллерсоном будет поднят вопрос о «Северном потоке-2», который представляет собой соединение между Германией и Россией. Если проект реализуют, то это спровоцирует отказ от транзита газа через Украину.

Польский чиновник подчеркнул, что глава американского Госдепа должен быть в курсе о таких негативных моментах. Он признает, что государство хочет использовать США в качестве давления на «Газпром», по этой причине Варшава всегда на связи с администрацией Штатов. Это делается для уменьшения монополии российской корпорации и ценового диктата по отношению к Европейскому союзу.