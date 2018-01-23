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В Украине привлекут иностранных представителей для взыскания штрафа с "Газпрома"

Вчера, 20:12

Министерство юстиции Украины собирается привлечь иностранных представителей для оказания помощи руководству по взысканию с "Газпрома" 6,4 миллиарда долларов штрафа.

В министерстве Украины поведомили, как они собираются взыскать с российского «Газпроома» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа страны в течение 2009-2015 годов. Об этом рассказал замглавы подразделения Сергей Шкляр. Сейчас, по его словам, организовывают тендер, будут привлечены советники из других стран, которые и начнут заниматься этим делом в своей стране.

Напомним, что еще в 2015 году АМКУ начислил «Газпрому» штраф на сумму 86,86 миллиарда гривен, что эквивалентно 3,2 миллиарда долларов. В связи с тем, что данная компания не осуществляла свою деятельность на территории Украины, передавая все топливо "Нафтогазу", руководство российского «Газпрома» высказало свое непонимание такому поступку. Многочисленные попытки отменить указание при помощи судов Украины не дали результатов, а руководство АМКУ осенью 2017 году направило иск в Киевский Хозяйственный суд с целью дальнейшего взыскания с компании полной суммы штрафа, добавив к этому пеню за просрочку выплаты. Таким образом, общая сумма взыскания составила 6,4 миллиарда долларов. Эти поправки оспорить также не удалось, и у компании остался последний шанс урегулировать данный вопрос - обратиться в Верховный суд Украины.


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