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Новак: В 2018 году нефтяной рынок сбалансируется

Сегодня, 11:36

Александр Новак, возглавляющий Минэнерго, сообщил мнение, что в 2018 году нефтяной рынок стабилизируется. Он полагает, уже в скором времени спрос и предложение на нём достигнут баланса.

Министр заявил, что назвать точную дату, когда на рынке наступит стабилизация, он не может. В то же время он отметил факт существенного снижения остатков нефти по всему миру.

Вместе с тем, Новак не исключает возможность того, что, после того, как нефтяные цены станут увеличиваться, вновь произойдёт рост добычи этого продукта.

Однако он полагает, данный риск будет во многом нивелирован растущим спросом на нефть и ростом затрат на её добычу.

В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд других нефтедобывающих государств, не входящих в картель, договорились сократить объёмы добычи. Суммарное суточное сокращение было определено в 1,8 млн баррелей. Из них на РФ приходится 300 тысяч.

Страны неоднократно продлевали срок действия данной договорённости. Сейчас соглашение продлено до окончания 2018 года.

21 января в Омане будет проведено заседание комитета ОПЕК по контролю за соблюдением договорённостей. В состав его участников входит и Россия.


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